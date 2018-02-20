Казань, 20 февраля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. В Казани полицейские задержали нескольких молодых людей, которые инсценировали похищение человека, чтобы заснять на камеру реакцию прохожих. Ролик выложил в своём Instagram блогер Нариман Хушуллин.

Скриншот страницы Instagram nari_man007 Казанские блогеры хотели снять реакцию прохожих на похищение человека

«Ребята, вы ждали дерзкое видео. Сегодня посмотрим реакцию казанцев на похищение человека», — говорит в начале ролика блогер.

Как видно на кадрах видео, молодые люди в балаклавах подъехали на чёрном автомобиле Toyota без номерного знака к автобусной остановке, схватили мужчину и затолкнули его в машину. Спустя 15 минут авторы ролика уже находились в окружении сотрудников полиции и ДПС.

Пранкеров задержали, осмотрели салон авто и попросили показать багажник. Находясь в такой напряженной ситуации, блогеры не забывали всё снимать на видео и отпускать шутки.

«Хороший пранк сняли. Нормально-нормально. Нас забирают в отдел, говорят, что человека похитили», — сообщил подписчикам Хушуллин.

Заместитель начальника пресс-службы МВД Максим Костромин подтвердил, что сотрудники полиции проводят проверку, сообщает «Медиазона». Он добавил, что «ни о каких уголовных моментах тут говорить не приходится, но они (блогеры — прим. ред. ИА REGNUM ) были задержаны».

Подписчики Хушуллина положительно отнеслись к такому пранку и отмечают, что блогер провёл занятный эксперимент. При этом они добавляют, что могут быть спокойными, ведь полиция моментально среагировала на преступление, пусть и ненастоящее.

«Красавчики, народ может спокойно ходить по улицам, зная, что полиция их спасёт», — пишет Ясмина Т.

Однако некоторые пользователи считают, что такие развлечения недопустимы, и называют блогеров бездельниками.

Пранкеры нередко сталкиваются с правоохранительными органами, однако не всегда такие встречи заканчиваются благополучно. В конце декабря в полицию города Уичито (США) позвонил неизвестный и сказал, что убил своего отца, держит в заложниках мать и собираться взорвать дом. Полицейские приехали на вызов, дверь им открыл Эндрю Ф. В какой-то момент правоохранителям показалось, что молодой человек хочет достать оружие, так как он поправил ремень. Один из полицейских оказал сопротивление Эндрю, в результате чего тот оказался в больнице, где в итоге скончался. Позже выяснилось, что оружия у молодого человека не было, а вызов поступил от его друга по компьютерной игре Тайлера Б., с которым Эндрю накануне поссорился. Таким образом Тайлер хотел разыграть приятеля. Его задержали.