Ярославль, 20 февраля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославле депутаты муниципалитета приняли участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов.

Сайт муниципалитета города Ярославля Сдача экзамена

Представители правительства Ярославской области, депутаты муниципалитета и Ярославской областной думы, родители выпускников, сдав сотовые телефоны, пройдя паспортный контроль и рамку металлоискателя, оказались в классах школы № 36, где и проходила пробная сдача единого государственного экзамена по русскому языку.

Члены экзаменационной комиссии провели инструктаж, и все участники эксперимента приступили к выполнению заданий ЭГЭ. Пробный экзамен длился 40 минут и содержал меньше вопросов, чем настоящий. Но от этого волнения у экзаменуемых не было меньше.

Так, председатель муниципалитета Артур Ефремов прошел испытание, которое в этом году ожидает его старшего сына.

«Конечно, это интересно было. Я-то сам выпускник еще старой школы, экзамены сдавал по стандартной схеме, поэтому ЕГЭ для меня — это новый опыт. Наверное, самое тяжелое в этом процессе было перестроиться на экзаменационный лад. Мозгами ты еще в работе, а тут ты сел перед вопросами и вариантами ответов, пять минут только ушло на то, чтобы перестроиться», — сказал Артур Ефремов корреспонденту ИА REGNUM.

Вместе с ним ЕГЭ сдавали депутаты муниципалитета Илья Советов, Сергей Калинин, Светлана Агашина, Алексей Таганов, Михаил Шабанов, Владимир Молодкин, Игорь Бортников.

Конечно же, всех интересуют результаты, которые показали народные избранники.

«Я бы не стал акцентировать внимание на результатах, для нас была важна сама процедура, через которую проходят дети: от режима сдачи телефонов и пропуска по паспорту через металлоискатели, как печатают опросники — то есть организация самого процесса. Но, конечно, интересно, как сдали. Надо брать во внимание, что программу русского языка я закончил 22 года назад, потом были только практические навыки. Я результаты свои сам жду с нетерпением», — говорит Артур Ефремов.

Результаты будут готовы 22 февраля. Поделятся ли народные избранники информацией по количеству набранных баллов — неизвестно.