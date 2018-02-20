Токио, 21 февраля, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Дипломатические отношения между Россией и Японией могут показаться безнадежно завязшими в попытках найти решение курильского вопроса, разделяющего две страны. Тем не менее возможность преодолеть этот барьер существует. О том, как заинтересованные в сотрудничестве японцы могут помочь в преодолении заблуждений японских политиков, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Пример успешного развития российско-японских предприятий и инвестиционных проектов в рамках развития Дальневосточного региона может стать тем ключом, который откроет ворота для совместного и устраивающего обе стороны сотрудничества по Курилам. Действительно, ведь работающие на Дальнем Востоке японские компании не требуют для себя каких-то особых условий, например, экстерриториальности. Они просто, как и положено бизнесменам, стремящимся получить гарантированную прибыль, вкладывают труд и финансы совместно с российскими коллегами. Вероятно, стоит применить принцип «политической изотропии» — равенства подходов в независимости от направления.

Ведь уже имеющиеся российско-японские компании дают в том числе и юридический прецедент. А если японские официальные структуры отодвинут в сторону мешающие здравой оценке идеологические шоры, то они убедятся, что и на Курилах можно действовать в тех же рамках, которые обеспечили успех дальневосточному начинанию. Тем более что соседи Японии — Китай, Корея и Вьетнам — активно развивают свои экономические интересы во взаимодействии с Россией и вполне могут оставить упирающуюся Японию с носом.

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