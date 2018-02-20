Ярославль, 20 февраля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославской области презентовали региональную гастрономическую карту «Путешествие за вкусом». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, с ее помощью можно самостоятельно составить «вкусный» маршрут.

Yarregion.ru Ярославская область оказалась интересной на вкус

Гастрономическая карта — это совместный проект департамента туризма и турбизнеса региона. В его рамках разработан интернет-ресурс «Yareda», где собрана информация о гастрономических предложениях, традиционных блюдах и продуктах каждого района Ярославской области.

На карту нанесены 41 гастрономический объект, 13 гастрономических маршрутов, 10 гастрономических брендов, 8 событий и 16 традиционных рецептов ярославской кухни.

В числе ярких специалитетов Ярославии, попавших на карту — 12 сортов кваса, хвойный лимонад, эскарго по-переславски, хрустящие вятские огурцы, ярославский шоколад, угощение из печки в кацкой деревне, вишневое варенье и наливки, луковый мармелад и ростовская медовуха и многое другое. В ходе путешествия турист может посетить фермерские хозяйства, производства, проследить путь продукта от его появления до попадания на стол. Карта поможет узнать, где и когда пройдут главные гастрономические праздники, подскажет, как приготовить блюда по фирменным рецептам участников проекта.

Гастрономическая карта будет расширяться и наполняться новыми продуктами и предложениями.