Ярославль, 20 февраля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославской области процветает бизнес по транзитному обслуживанию налогоплательщиков из других регионов. Об этом депутатам Ярославской областной думы сообщил глава регионального управления Федеральной налоговой службы Дмитрий Яковицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ярославский регион продолжает оставаться одним из самых грязных регионов России с огромным количеством транзитеров, обслуживающих интересы налогоплательщиков других областей. У нас работают целые криминальные структуры, которые осуществляют создание организаций и обеспечивают фиктивный документооборот. С усилением борьбы с регистрацией фирм-однодневок они переориентировались на регистрацию по месту жительства физических лиц, где обследование таких компаний провести намного сложнее. В 2017 году в Ярославской области было зарегистрировано 1300 таких организаций по жилым адресам. Вот у меня вопрос. Ни один из вас, депутатов, по своему домашнему адресу не зарегистрирует компанию. В основном это делают малоимущие граждане, которые за определенную мзду предоставляют такую возможность. При этом достаточно большое количество из предоставляющих свои адреса компаниям, по счетам которых проходят транзитом миллионные суммы, обращаются за субсидиями на оплату ЖКХ», — рассказал Дмитрий Яковицкий.

Он призвал депутатов продумать вопрос выплаты субсидии по тем адресам, где зарегистрированы такие фирмы.