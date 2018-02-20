Омск, 20 февраля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Омске сегодня, 20 февраля, открылся робототехнический фестиваль «Робофест — Западная Сибирь». Цель мероприятия — повысить интерес детей и молодёжи к сфере инноваций и высоких технологий.

Omskportal.ru Юные участники фестиваля «Робофест – Западная Сибирь» в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, свои технические таланты на фестивале демонстрируют участники из Омской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, Алтайского края, Удмуртии, Хакасии, ХМАО-Югры, а также из Казахстана. Самому младшему участнику недавно исполнилось четыре года, он представляет свой проект на тему «Робот — помощник в семье».

«Cегодня здесь мы видим будущих инженеров. «Робофест» — это отличная возможность осуществить свои самые смелые идеи, проекты, заглянуть в будущее. Возможно, когда-нибудь это увлечение станет вашей профессией. Инженеры нашему региону нужны. Вы — будущее Омской области, будущее страны», — сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков, приветствуя участников соревнований.

На «Робофесте» работают различные тематические площадки. Участники соревнований представили работы, выполненные 3D-ручкой и распечатанные на 3D-принтере, написанные ими мобильные приложения для уроков физики, станок ЧПУ для фигурного и художественного фрезерования в формате 2D и 3D и так далее.

С 2018 года победителям «Робофеста» в региональных и национальных состязаниях гарантированы дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в омские вузы, отметили в региональном правительстве.

Руководитель клуба робототехники ROBOclub Максим Холомеев подчеркнул, что такие мероприятия, как робототехнический фестиваль «Робофест — Западная Сибирь» необходимы и важны для современной молодёжи.

«Предназначение фестиваля — вовлечение молодёжи в техническую сферу деятельности. Это будущие инженеры, будущие программисты. И благодаря «Робофесту» они себя уже могут в этом попробовать», — прокомментировал собеседник ИА REGNUM.

В министерстве образования Омской области ИА REGNUM уточнили, что открытые окружные отборочные соревнования по робототехнике «Робофест — Западная Сибирь» организованы в рамках Сибирского робототехнического фестиваля. Организаторами соревнований, помимо регионального минобразования, являются Омская областная станция юных техников, группа компаний «Альком» при поддержке Омского государственного технического университета, Центра образовательных инициатив «Стем», ООО «Шаг вперед», Центра образовательной робототехники «Робополигон». Мероприятие проводится на базе Омского велоцентра. К участию в соревнованиях допускаются дети и молодёжь в возрасте до 21 года включительно.