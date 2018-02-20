Ярославль, 20 февраля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В девяти городах «Золотого кольца России» будут выдавать паспорт туриста, придуманный в Ярославле. Об этом рассказали на пресс-конференции «50 лет Золотому кольцу России. Что дальше?!», которая прошла в Ярославле в туристическом комплексе «Алеша Попович».

Евгений Иванов Марина Филимонова (слева) и Алена Сироченко

Председатель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии» Александр Седухин рассказал про уже ставший популярным «паспорт туриста «Золотого кольца». Это настоящий документ с фотографией, серийным номером, подписью и печатью. На страницах внутри перечислены города «Золотого кольца», после посещения которых ставится уникальная отметка. Своим опытом использования паспорта поделилась Алена Сироченко, недавно избранная «лицом проекта».

«Многие задаются вопросом, что дает паспорт путешественника. Я на своих страничках в социальных сетях отвечу на этот вопрос. У нас в России столько интересных мест, куда можно путешествовать не только с комфортом, но и с паспортом туриста. При этом получать бонусы, бесплатные экскурсии, скидки от партнеров этого проекта. Недавно вместе со всей семьей я, благодаря паспорту путешественника, получила бесплатную экскурсию в музей «Резиденция Государыни Главной Масленицы Страны» — сказала Алена Сироченко.

Пока такие паспорта выдают только в Ярославле, но планируется, что филиалы паспортного стола «Золотого кольца» откроются во всех городах туристического маршрута. Открывать их начнут с городов Ярославской области, входящих в маршрут.

Президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова рассказала, что этот год для возглявляемой ей организации был очень значимый.

«Мы открыли Новый туристический комплекс «Вокзалъ «Кострома Сырная» под Костромой. Комплекс объединяет в своих стенах уникальную «сырную» ресторацию, музей истории костромского сыроварения, а также стилизованные под «сырную» тематику отель и хостел», — сказала Марина Филимонова.

Ярославцы планируют пойти дальше и провести в Костроме 6 мая 2018 года фестиваль пастухов «Егорьев день», где возродят народный праздник. Там же проведут сырный фестиваль.