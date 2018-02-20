Ереван, 20 февраля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В 2017 году товарооборот между Арменией и Российской Федерацией вырос на 26,1%. Такие данные 20 февраля в Ереване на 18-ом заседании армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству озвучил сопредседатель комиссии с армянской стороны, премьер-министр Армении Карен Карапетян.

gov.am Карен Карапетян и Максим Соколов на встрече в Ереване

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства Армении, экспорт армянских товаров в Россию вырос на 44,6%, а импорт российских товаров — на 19,1%. Практически все, что было запланировано на 2017 год, реализовано.

«Зафиксирован рост по всем показателям. С российским сопредседателем комиссии, министром транспорта РФ Максимом Соколовым наметили все возможные направления для дальнейшего развития и пути диверсификации сотрудничества», — подчеркнул армянский премьер.

Он добавил, что в 2017 году экономическая активность в Армении возросла на 7,7%, внешний товарооборот на 26,9%, экспорт — на 25,2%, импорт — на 27,8%. Рост в сфере услуг составил 14,4%, в промышленности — 12.6%, инфляция оказалась на уровне 2,6%.

«В январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономическая активность в Армении выросла на 10,2%, в промышленности рост составил 13,9%, в строительстве — 19,7%, рост внешнего товарооборота оказался на уровне 47,6%, рост экспорта — 45,25, импорта — 48,9%, в сфере услуг — 15,5%. Мы находимся в хорошем тренде, и заинтересованы в максимальном участии в нем наших российских друзей и партнеров», — отметил премьер-министр Армении.

Он подчеркнул, что армяно-российская межправительственная комиссия является важнейшей площадкой для двустороннего сотрудничества.

Карен Карапетян проинформировал, что с Максимом Соколовым достигнута договоренность о продвижении конкретных программ по различным направлениям.

«Сегодня Армения, будучи маленьким рынком, может для наших партнеров стать привлекательной для вложения инвестиций, поскольку, с одной стороны является членом Евразийского экономического союза, с другой стороны, обладает льготным режимом с 180-миллионным европейским рынком. Важной темой переговоров стал вопрос о свободной экономической зоне в Мегри в контексте ожидаемого подписания соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Ираном, и данная площадка может стать исключительной», — сказал Карен Карапетян, подчеркнув важность вхождения российского капитала в свободную экономическую зону.

По словам премьер-министра, в рамках государственно-частного партнерства перспективным направлением сотрудничества может стать строительный сектор, в частности, дорожное строительство, строительство водохранилищ и другие направления. Карен Карапетян отметил, что видит большой потенциал в реализации программ со стороны российско-армянского инвестиционного фонда с точки зрения импортозамещения в Российской Федерации и лизинга сельскохозяйственной техники.

«С учетом также наличия льготных режимов GSP+ с Европейским Союзом, GSP с США, Японией, Швнйцарией, Норвегией, мы готовы создать для российского капитала удобные условия с тем, чтобы последние, исходя из своей заинтересованности, развернули деятельность в Армении», — отметил Карен Карапетян.

В свою очередь, российский сопредседатель комиссии, министр транспорта РФ Максим Соколов выразил признательность премьер-министру Армении за конструктивные оценки. Он подчеркнул, что после проведения последнего заседания комиссии в июле 2016 года состоялись многочисленные встречи, как в двустороннем формате, так и между членами комиссии и ведомствами двух стран.

«Наше взаимодействие всегда находилось на самом высоком уровне, и, можно сказать, что в настоящее время оно достигло определенного уровня, что зафиксировано в экономических показателях. Говоря исключительно в цифрах, двусторонний товарооборот достиг в наших отношениях рекордного показателя, достигнув отметки в $, 1,7 млрд. Радует то, что большими темпами экспортируется в Россию произведенная в Армении продукция. По нашим оценкам, объемы ее экспорта увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 годом более чем на одну треть. Мы это связываем не только со стабильным развитием экономик Армении и России, но и с углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза», — сказал российский министр.

Он добавил, что со вступлением в ЕАЭС Армения получила возможность входа на 180 миллионный рынок, в рамках которого гарантировано свободное передвижение товаров и услуг, отсутствие таможенного контроля, применение единых санитарных, фитосанитарных и ветеринарных правил.

«Все это создает в Армении условия для увеличения инвестиционных потоков, и мы видим заинтересованность российского капитала. В сегодняшней встрече участвуют наши партнеры, которые планируют развить свои программы, и в дорожном строительстве, и в программах в рамках государственно — частного партнерства, и в сфере информационных технологий, во всех сферах нашего сотрудничества. В том числе, конечно, мы видим большой потенциал в указанных сферах», — сказал Максим Соколов.