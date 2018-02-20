Ереван, 20 февраля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Ереване убеждены, что отсутствие надлежащей реакции международного сообщества на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева привело к озвучиванию новых угроз о применении силы теперь уже на уровне министра обороны Азербайджана.

Здание МИД Армении

«Отсутствие адекватной реакции международного сообщества на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выразил территориальные претензии к Армении, воодушевило министра обороны Азербайджана Закира Гасанова на озвучивание новых угроз о применении силы», — написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, в ходе встречи с делегацией во главе со специальным посланником Европейского союза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром, не исключил новой войны в зоне нагорно — карабахского конфликта. Говоря о перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта, генерал заявил, что «вооруженные армии Азербайджана и Армении стоят друг против друга на линии фронта, и не исключено возобновление войны в любой момент». При этом Гасанов уточнил, что «переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным» и «вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложив все усилия для полного решения конфликта, занялись бы коренным устранением причин его возникновения». Клаар, в свою очередь, отметил «важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в южно-кавказском регионе» и подчеркнул, что «Евросоюз является сторонником продолжения переговоров».

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на съезде партии «Ени Азербайджан» говоря о Ереване, назвал его исторической азербайджанской территорией. «Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели», — сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут «освобождены азербайджанские территории».

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент АрменииСерж Саргсян заявил, что территориальные претензии президента Азербайджана в отношении столицы Армении Еревана — бред, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.

Слова Алиева прокомментировала также официальный представитель МИД РоссииМария Захарова.

«В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности», — заявила Захарова 15 февраля.