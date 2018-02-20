Минкульт проверит пончиковую Стаса Костюшкина в Ярославле
Ярославль, 20 февраля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Министерство культуры поручило своему Управлению по ЦФО проверить соответствие пончиковой на улице Кирова режиму достопримечательного места «Исторический центр Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова.
Не так давно в самом центре Ярославля появилась пончиковая певца Стаса Костюшкина, который является другом мэра Ярославля Владимира Слепцова. Несмотря на требования к нестационарным торговым объектам, ларек имеет свой неповторимый дизайн — у него остеклен фасад.
Центр города Ярославля является памятником культуры федерального значения и размещать там что-то можно только с разрешения Министерства культуры.
Градозащитница Елена Богданова отправила запрос в Минкульт, где спросила — можно ли на улице Кирова размещать торговые точки со сплошным остеклением.
«По регламенту, остекления должно быть не больше 30%», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.
«Департамент поручил Управлению Минкультуры по ЦФО провести проверку соответствия вышеуказанных сооружений утвержденным режимам использования, проектирования и строительства на территории достопримечательного места», — говорится в ответе Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта.
Представитель министерства находится в Ярославле и должен провести проверку в ближайшее время.