Ярославль, 20 февраля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Министерство культуры поручило своему Управлению по ЦФО проверить соответствие пончиковой на улице Кирова режиму достопримечательного места «Исторический центр Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова.

Страница в Facebook Елены Богдановой Ларек Стаса Костюшкина в Ярославле

Не так давно в самом центре Ярославля появилась пончиковая певца Стаса Костюшкина, который является другом мэра Ярославля Владимира Слепцова. Несмотря на требования к нестационарным торговым объектам, ларек имеет свой неповторимый дизайн — у него остеклен фасад.

Центр города Ярославля является памятником культуры федерального значения и размещать там что-то можно только с разрешения Министерства культуры.

Градозащитница Елена Богданова отправила запрос в Минкульт, где спросила — можно ли на улице Кирова размещать торговые точки со сплошным остеклением.

«По регламенту, остекления должно быть не больше 30%», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

«Департамент поручил Управлению Минкультуры по ЦФО провести проверку соответствия вышеуказанных сооружений утвержденным режимам использования, проектирования и строительства на территории достопримечательного места», — говорится в ответе Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта.

Представитель министерства находится в Ярославле и должен провести проверку в ближайшее время.