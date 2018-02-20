Ярославль, 20 февраля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославле в ближайшее время в одном из музеев города откроется экспозиция, посвященная творчеству «Битлз». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Его создает известный ярославский музыкант Андрей Селевко. В музее выставят пластинки «Битлз», как западные, так и советские, а также книги и плакаты, посвященные творчеству группы, преимущественно английские. Музыкант собирал эту коллекцию около 50 лет.

«Конечно, оригинальных вещей, принадлежавших кому-то из музыкантов, у нас нет. Это все продается на аукционах за большие деньги. Но даже посмотреть на обложки пластинок тех времен уже интересно. Помимо этого я планирую выставлять музыкальную технику тех времен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Селевко.

Уже есть принципиальная договоренность о том, что экспозиция, посвященная «Битлз», появится в одном из музеев в центре города. В перспективе Андрей Селевко хочет создать музей «Битлз» на постоянной основе. Музыкант рассматривает вариант, что будущий музей будет посвящен рок-музыке в целом.