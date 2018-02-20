Москва, 20 февраля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Для развития цифровой экономики в РФ сегодня необходимо продумать гарантированную защиту персональных данных граждан, но при этом не допустить того, чтобы регулирование было слишком жестким. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний по развитию цифровой экономики в РФ, проходящих в Госдуме.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Цифровое пространство

Речь идет о использовании так называемых больших данных (big data) — обозначения структурированных и неструктурированных данных огромных объемов. Так, по словам депутата, уже сегодня граждане РФ сталкиваются с проблемами и выясняют отношения в суде. Например, некоторые компании, используя анализ больших данных, стали продавать пользовательскую информацию, которая в том числе содержит и персональные данные.

«Поэтому надо четко прописать, что относится к персональным данным, что относится к пользовательским, а также права и обязанности соответствующих институтов, которые работают на этом рынке», — отметил Аксаков.

По его словам, новые технологии позволяют с помощью пользовательских данных переходить к использованию персональной информации. При этом главной задачей для государства в этом вопросе становится необходимость защитить права и безопасность граждан на 100%.

«Нам необходим национальный стандарт при работе с большими данными, который бы регламентировал формирование и обработку соответствующих массивов информации. И в то же время необходимо, чтобы была технологическая нейтральность, чтобы это регулирование больших данных не сдерживало развитие этого направления. Очень важно, чтобы мы гибко подошли к регулированию, позволяя бизнесу постоянно находить новые решения при работе с большими данными», — подчеркнул Аксаков.

В Госдуме 20 февраля по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина проходят парламентские слушания на тему развития цифровой экономики в РФ. В зале пленарных заседаний собрались главы профильных комитетов Госдумы, представители правительства, Центробанка, а также эксперты и бизнесмены, заинтересованные в вопросе цифровизации российской экономики.