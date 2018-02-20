Москва, 20 февраля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. По поводу того, что банки и Ростелеком собирают информацию очень много спекуляций. Это действительно так, но они собирают информацию для удобства клиента и только по его желанию. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на парламентских слушаниях «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

По его словам, это делается, чтобы можно было не посещать лично кредитное или иное учреждение для открытия банковского счета или других видов услуг. Это всё делается для того, чтобы было достаточно удобно взаимодействовать и с государством, и с коммерческими структурами.

«Это делается на добровольной основе», — подчеркнул Шувалов.

Как будут все эти собранные данные защищать человека, и как эти данные не использовать эти данные против человека — это вопросы кибербезопасности.

«Ни одна стран в мире не имеет стерильную ситуацию по кибербезопасности. В России также ведутся работы в этом направлении», — сказал вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Госдуме РФ проходят масштабные парламентские слушания на тему развития в России цифровой экономики и совершенствованию законодательства в этой области.

Центральная тема для обсуждения — легализация в России криптовалют и криптоинструментов.

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