* запрещённая в России организация

Калуга, 20 февраля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В Калужской области в районной школе ученики имели доступ к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Как сообщила 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, нарушение законодательства о противодействии экстремизму сотрудники надзорного ведомства выявили в деятельности Бебелевской средней школы.

Vidaverde Компьютерный класс в школе

Так, школьники, занимаясь в кабинете информатики, спокойно могли прочитать в сети интернет книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф», относящуюся к экстремистским материалам. А у одного из учеников имелся доступ к видеоматериалам казни террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военнопленных, а также способам совершения самоубийства.

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Директору школы прокурор внёс представление о недопустимости нарушения закона. Образовательное учреждение уже приняло меры к ограничению доступа учащихся к вредной информации и блокировке сайтов.

Напомним, книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф» («Mein Kampf» — моя борьба (рус.)) за пропаганду экстремизма запрещена в большинстве стран мира, в том числе и в России. Издание было включено в федеральный список экстремистских материалов под номером 604 после решения Кировского районного суда Уфы от 24 марта 2010 года и запрещено к публикации. Правоохранительные органы России достаточно часто изымают эту книгу у распространителей экстремистской литературы.