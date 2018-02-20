Москва, 20 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) предлагает МИД России занять более жесткую позицию по отношению к странам, откуда выдаются граждане России в США, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США Россия

Дегтярев направил депутатский запрос в МИД России в связи с участившимися случаями обвинений российских граждан в хакерских атаках. Парламентарий просит предоставить информацию о принимаемых мерах по вопросам безопасности пребывания граждан Российской Федерации за рубежом.

В последнее время участились случаи экстерриториального применения законов США, полагает депутат, так, он привел в пример выдачу полицией Испании американским правоохранительным органам российского программиста Петра Левашова.

Также в настоящее время министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США.

Данные заявления усугубляются широким обсуждением американскими СМИ и политиками якобы хакерских атак со стороны России.

«Развитие ситуации может привести к тому, что хакером могут объявить любого пользователя компьютера в сети интернет, а участие в политических дискуссиях под любым ником может быть объявлено преступным… В этой связи не исключена угроза уголовного преследования и выдачи в США российских туристов, посещающих страны НАТО и другие государства, находящиеся в сфере американского влияния», — заявил Дегтярев.

По мнению депутата, пора занять более жесткую позицию по отношению к странам, откуда выдаются граждане России в США.

«Возможно, России стоит официально предупредить Испанию и другие государства, что при повторении таких вопиющих случаев с выдачей они лишатся российских туристов. При этом турпоток возобновится после заключения двусторонних договоров, гарантирующих выдачу наших граждан только самой России для проведения расследования по сути обвинений со стороны США или других стран», — рассуждает он.

Кроме того, в своем запросе Дегтярев просит МИД России предоставить информацию о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности пребывания граждан Российской Федерации за рубежом, а также защиты законных прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом.