Казань, 20 февраля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Татарии Сария Сабурская обратилась к минздраву РТ с просьбой принять меры для помощи роженицам в тех районах, где закрылись родильные отделения. Подобная оптимизация за 2016—2017 годы была проведена в 11 муниципалитетах. Одновременно с этим она попросила правительство РТ сохранить социально-реабилитационные отделения в тех комплексных центрах соцобслуживания, где услуга востребована и альтернативы ей нет. 20 февраля 2018 года на сессии Госсовета РТ обмудсмен отчиталась об итогах работы ведомства в 2017 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

«В 2017 году увеличилось число обращений жителей по вопросам образования, медицины, что связано в том числе и с принятием республиканских программ, направленных на оптимизацию деятельности учреждений социальной инфраструктуры. Наряду с процессами реформирования учреждений здравоохранения, социального обслуживания и образования, важно сохранить и набор установленных прав граждан.

Актуальными остаются отдельные вопросы соблюдения прав граждан на доступность медпомощи в связи с закрытием, например, родильных отделений в ряде муниципальных образований республики и вопросы отдалённости медицинских учреждений от места жительства. В 2016—2017 годах такие отделения были закрыты в 11 муниципальных районах республики. Беременные женщины из этих районов направлялись в межмуниципальные центры. Отдалённость мест родоразрешения от места жительства вызывает понятную озабоченность женщин и их родственников. Согласно информации из министерства здравоохранения республики, для транспортировки этих женщин был выделен санитарный транспорт, однако до сегодняшнего дня порядок работы в этом направлении не определён. Поэтому возникают вопросы. Мы проверили Апастовский и Пестречинский муниципальные районы и увидели, что данный вопрос нельзя считать полностью решённым», — заявила Сабурская, обратившись к минздраву РТ с просьбой принять наиболее полные меры для обеспечения помощи роженицам там, где закрыты отделения.

По словам уполномоченного по правам человека в РТ, в сфере соцобеспечения это не единственная проблема. Так, есть тенденция к закрытию социально-реабилитационных отделений в комплексных центрах соцобслуживания, даже когда получение услуг в них востребовано населением. Например, в одном из районов за год до закрытия отделения услуги в нём получили 780 человек.

«Обращаемся к правительству республики с просьбой о возможности сохранения таких отделений там, где альтернативы им нет», — отметила Сабурская.

Напомним, всего в адрес уполномоченного в 2017 году поступило более 3,9 тыс. обращений, что на 12% больше, чем в 2016 году. Резкий рост жалоб в 2017 году произошёл по линии образования, в том числе и по сельским школам. Наибольшее количество жалоб были связаны с реализацией жилищных прав. Много жалоб поступило по социальному обеспечению, вырос объём жалоб, связанных с медицинским обслуживанием и образованием.