Калуга, 20 февраля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Сегодня, 20 февраля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы приняли участие в заседании общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На заседании

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члены комиссии одобрили предложение управления по работе с населением совместить дату и время рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства с датой проведения выборов президента РФ.

Согласно постановлению главы городского самоуправления Калуги, рейтинговое голосование пройдёт 18 марта с 8:00 до 20:00 на всех 153 избирательных участках города. Рейтинговое голосование будет проходить в тех же зданиях, где расположены избирательные участки, но вне помещений для голосования.

Членными комиссии было принято решение о формировании территориальных счётных участков, трёх территориальных счётных комиссий и утверждены их председатели.