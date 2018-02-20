Астана, 20 февраля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В Казахстане ситуация с весенним паводком может осложниться из-за увлажнения почв в осенний период и большой глубины промерзания грунта, сообщает 20 февраля «Казинформ» со ссылкой на министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

По его словам, в настоящее время уровень снежных осадков в стране находится ниже среднего значения, но ситуация с паводком осложняется повышенным увлажнением почв.

Министр отметил, что наиболее вероятное осложнение с паводком может возникнуть в Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Кустанайской (Костанайской) и Кзыл-ординской (Кызылординской) областях.

Касымов добавил, что для оперативного реагирования на ситуацию в регионах созданы специальные группы сил аварийно-спасательных подразделений численностью 49 тыс. человек, укомплектованных 16,8 тыс. единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 года исполнительный директор ОФ «Транспаренси Казахстан» Наталья Ковалева заявила, что за последние три года власти республики потратили 57,5 млрд тенге (13,104 млрд рублей — по курсу 15 июня 2017 года) на борьбу с паводками.

Читайте также: В Казахстане за год в различных ЧС погибло более 1600 человек