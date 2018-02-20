Москва, 20 февраля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей игнорирует восстановление американского доллара с трехлетних минимумов против корзины валют, развивая свой собственный сценарий заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Риск-аппетиты на финансовых рынках восстановились, что лишает желания игроков возобновлять игру на понижение, несмотря на то, что котировки компенсировали лишь 40% от 13%-го снижения на предыдущей неделе.

Такое поведение говорит о том, что заметное движение вниз может состояться позднее и с более высоких уровней, оставляя зазор для продолжения роста», — пояснил эксперт.

Вновь, как и прежде, соотношение сил покупателей и продавцов разрешит еженедельный отчет минэнерго США по запасам, который из-за Дня президента будет смещен на один день и выйдет 22 февраля.

Суточное производство черного золота в США уже составило 10,27 млн барр и динамика буровых (по итогам предыдуещей семидневки их число 798 установок почти достигло трехлетних пиков) указывает на то, что прогноз Международного энергетического агенства о том, что весь прирост спроса в этом году будет удовлетворен за счет сланцевой нефти имеет высокие шансы сбыться.

«Завершение отопительного сезона с ремонтными работами на НПЗ вызовут сезонное понижение потребление, что выразится в дальнейшем повышении коммерческих запасов сырой нефти, как и на предыдущей неделе, когда был зафиксирован их подъем на 1,8 млн барр/сутки. Однако отыгрывать это событие преждевременно не стоит. Рынок к этому пока не готов», — считает Вернер.

Крупные производители и хеджеры, которые удерживают рекордное количество коротких позиций (735 тыс. 913 контрактов, данные COT), проявят себя, когда цены выйдут на чуть более высокие уровни. 21 и 22 февраля в том случае если котировки удержаться выше $65/барр. по марки Brent, можно будет увидеть $66,50.

«Вербальные интервенции ОПЕК и утечка в трансамериканском нефтепроводе Keystone поддерживают для этого благоприятный новостной фон. Но это до тех пор, пока не вступили в силу фундаментальные данные.

Не стоит забывать и про доллар, который судя по всему уже развернулся и будет усугублять положение нефтяных оптимистов», — высказал свое мнение эксперт.

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