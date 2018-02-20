Москва, 20 февраля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Зарегистрированное в январе 2018 года падение доходов жителей России на 49,7% связано с тем, что в декабре 2017 года большинство работников получали годовые премии. Статистические данные опубликованы на сайте Росстата.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

По информации статистического ведомства, в годовом выражении доходы не сократились впервые за прошедшие несколько лет. Среднемесячная зарплата жителей страны в январе 2018 года составила 38,4 тыс. рублей и по сравнению с январём 2017 года выросла на 8,5%.

Следует отметить, что при подсчете итоговых цифр за 2017 год специалисты Росстата не стали учитывать часть доходов, полученных пенсионерами страны в январе 2017 года, а именно единовременную выплату в 5тыс. рублей. Согласно информации статистиков, за 2017 год реальные доходы граждан РФ упали на 1,7%. В 2016 году доходы снизились на 5,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, на февраль 2018 года по сравнению с 1 января 2018 года долги по зарплате в Росси выросли на 189 млн рублей (на 7,6%).

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Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги 2017 года приходится 1 млрд 305 млн руб. (48,8%), в 2016 года и ранее — 1 млрд 255 млн руб. (46,9%). Кроме того, в Росстате уточнили, что на 1 февраля задолженность по зарплате имелась перед 44,2 тыс. человек, более всего задолженностей по зарплате имеют работники обрабатывающих производств.

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