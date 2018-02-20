Доллар пытается перехватить инициативу
Москва, 20 февраля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Американский доллар снова пытается перехватить инициативу, 20 яевраля третий день, когда он восстанавливается по всему спектру рынка. В том числе наблюдается небольшое укрепление по отношению к рублю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«Однако полноценно подрасти ему мешает период реализации валютной выручки. Пик налогового периода придется на конец месяца, 26 февраля (НДПИ, НДС и акцизы), а 28 февраля (налог на прибыль). Также в целом рубль поддерживает спрос на рискованные активы», — полагает эксперт.
Валютная пара доллар/рубль глобально продолжает консолидироваться в широком боковике 55,57 — 60,92. Если смотреть среднесрочную перспективу, то в нисходящем тренде с целью снижения к уровню 55,57. Перелом тенденции произойдет только после пробоя 60,35, в районе этого уровня также находится долгосрочное сопротивление.
«На нефтяном рынке наблюдается консолидация, которая была связана в частности с отсутствием торгов в США. Из локальных новостей по нефти на этой неделе стоит обратить внимание на данные по запасам и добычи нефти в США», — отметил Капустянский.
На них и месячные отчеты сейчас в основном сосредоточено все внимание инвесторов. А главная негативная идея для нефти остается рост добычи в США, который нивелирует действия ОПЕК+.
«Нефть все еще остается в бычьем тренде или как минимум можно ожидать консолидацию в широком боковике, что тоже неплохо для экспортеров.
Критичным уровнем для Brent является 61,02 доллара за баррель. Пробой отправит котировки с высоким потенциалом вниз», — считает эксперт.
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