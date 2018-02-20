Москва, 20 февраля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Американский доллар снова пытается перехватить инициативу, 20 яевраля третий день, когда он восстанавливается по всему спектру рынка. В том числе наблюдается небольшое укрепление по отношению к рублю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

geralt Доллар пытается перехватить инициативу

«Однако полноценно подрасти ему мешает период реализации валютной выручки. Пик налогового периода придется на конец месяца, 26 февраля (НДПИ, НДС и акцизы), а 28 февраля (налог на прибыль). Также в целом рубль поддерживает спрос на рискованные активы», — полагает эксперт.

Валютная пара доллар/рубль глобально продолжает консолидироваться в широком боковике 55,57 — 60,92. Если смотреть среднесрочную перспективу, то в нисходящем тренде с целью снижения к уровню 55,57. Перелом тенденции произойдет только после пробоя 60,35, в районе этого уровня также находится долгосрочное сопротивление.

«На нефтяном рынке наблюдается консолидация, которая была связана в частности с отсутствием торгов в США. Из локальных новостей по нефти на этой неделе стоит обратить внимание на данные по запасам и добычи нефти в США», — отметил Капустянский.

На них и месячные отчеты сейчас в основном сосредоточено все внимание инвесторов. А главная негативная идея для нефти остается рост добычи в США, который нивелирует действия ОПЕК+.

«Нефть все еще остается в бычьем тренде или как минимум можно ожидать консолидацию в широком боковике, что тоже неплохо для экспортеров.

Критичным уровнем для Brent является 61,02 доллара за баррель. Пробой отправит котировки с высоким потенциалом вниз», — считает эксперт.

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