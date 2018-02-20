Астана, 20 февраля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, который утверждает стратегический план развития республики до 2025 года и признает устаревшими некоторые указы президента, сообщили 20 февраля в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

Согласно указу, правительство Казахстана, центральные и местные органы власти, а также структуры, подчиняющиеся президенту, должны руководствоваться в своей деятельности принятым планом развития страны.

Напомним, в правительстве Казахстана стратегический план был утвержден в ноябре 2017 году. Согласно плану продолжительность жизни жителей республики должна увеличиться с 72 до 75 лет, ВВП на душу населения должен вырасти до $46 тыс., доходы 40% наименее обеспеченных граждан должны увеличиться с 22,8% до 27%. Кроме этого, предусмотрено сокращение разрыва в уровне ВРП среди регионов Казахстана.

Стратегический план развития предполагает, что доля несырьевого экспорта в стране в 2025 году составит 50%. В настоящее время этот показатель составляет 44,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2017 года правительство Казахстана единогласно поддержало стратегический план развития республики до 2025 года и отправило документ на рассмотрение президенту. Правительство Казахстана уточняют, что основной целью стратегии является устойчивое развитие экономики страны и повышение уровня жизни граждан.