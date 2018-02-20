Мюнхен, Германия, 20 февраля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Мюнхенский окружной суд признал виновным жителя Германии и постановил выплатить рекордный штраф в €208 тысяч за обман во время покупки в магазине, сообщает Suddeutsche Zeitung.

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Из решения суда следует, что 58-летний мужчина завернул телячью печень в пакет, предназначенный для фруктов, чтобы заплатить за покупку меньшую цену. В ходе расследования преступления мужчина сознался, что попытался осуществить незаконную операцию в четвертый раз за последний месяц.

В суде также выяснилось, что ежемесячный доход обвиняемого составляет не менее €24 тыс. Указанная сумма и отсутствие нужды для совершения преступления послужила основанием для назначения высокого штрафа.

Так как мужчина не имеет постоянного места жительства в Германии, он был взят под стражу. В суде он так и не смог назвать мотив его преступлений.

Ранее в Германии водителю автобуса пришлось выплатить штраф €10 тысяч за то, что он не взял в пассажиры мусульманку в никабе.

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