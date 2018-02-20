Киев, 20 февраля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Украина не собирается выполнять все требования Венгрии по вопросу об образовательном законе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает 20 февраля «Укринформ».

Nashdom.us Елена Зеркаль

По ее словам, Киев намерен развивать украинский язык, поэтому претензии Венгрии по закону «Об образовании» не будут удовлетворены. При этом Зеркаль уверена, что Украина — это почти Франция, где тоже запрещали любое использование языка, кроме французского.

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«Удовлетворить полностью интересы и позиции, которые высказываются венгерским сообществом, мы не можем», — сказал Зеркаль.

Она отметила, что у Украины есть «свои интересы по развитию государства», и в эти интересы входит запрещение обучения на иностранных языках в украинских школах.

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Напомним, Венгрия заняла жесткую позицию относительно украинского закона «Об образовании», который запрещает обучение на иностранном языке в школах с пятого класса. Будапешт официально заявил, что до тех пор, пока Киев не поправит закон, Венгрия будет препятствовать любому соединению Украины с ЕС и НАТО.