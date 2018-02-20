Москва, 20 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. 20 февраля в Москве ожидается резкое похолодание до минус 16−18 градусов. Об этом сообщили РИА «Новости» в погодном центре «Фобос».

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"Вечером и ночью мы ожидаем похолодание…, — сообщил собеседник агентства. — Предварительно, речь идет о минус 16−18 градусах».

Источник добавил, что днем температура воздуха в столице составит около 7 градусов мороза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в темное время суток упала до отметки в — 16,2. А в ночь на 5 февраля термометры показывали — 13,1.

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