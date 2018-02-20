Ярославль, 20 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт дорог во Фрунзенском и Красноперекопском районах в 2017 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» сделали не в полном объеме. Это следует из соглашения о расторжении контракта между заказчиком — Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля и подрядчиком — московской компанией «Экоград» от 13 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео страницы «Дороги Ярославля» в Facebook Укладка асфальта на ул. Суздальской в Ярославле

По контракту ООО «Экоград» должно было выполнить работ на 319 млн рублей, фактически же выполнило на 289 млн рублей. То есть стоимость контракта была уменьшена на 30 млн рублей. В мэрии Ярославля признают, что речь идет о невыполненных либо о некачественно выполненных работах.

«Мы принимали только фактически выполненные, качественные работы. Работы, которые не могли быть выполнены в связи с погодными условиями, не производились и не оплачивались. К подрядчику применялись штрафные санкции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Как следует из размещенной на сайте госзакупок информации, штрафные санкции к «Экограду» составили 2 млн рублей — менее 1 процента от суммы контракта. Также заказчик не стал заносить фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Вместо этого он предпочел расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, именно к московскому «Экограду» у общественности и городских властей возникало наибольшее количество претензий из всех подрядчиков по программе «Безопасные и качественные дороги». В сети было опубликовано видео укладки асфальта в лужи на улице Суздальской. Компания не укладывалась в контрактные сроки. В частности, так и не была выполнена пластиковая разметка на отремонтированных дорогах. В соглашении о расторжении контракта говорится, что гарантийные обязательства «Экограда» по выполненным работам сохраняются. Вопрос, что будет с невыполненными — той же пластиковой разметкой, которую мэрия обещала сделать весной, остается открытым.

Интересно, что власти региона отчитались о 100-процентном исполнении программы в правительстве России. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил по итогам совещания 6 декабря под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева, которое было посвящено реализации программы «Безопасные и качественные дороги».