В Ярославле ремонт по программе «Безопасные дороги» сделали не до конца
Ярославль, 20 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт дорог во Фрунзенском и Красноперекопском районах в 2017 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» сделали не в полном объеме. Это следует из соглашения о расторжении контракта между заказчиком — Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля и подрядчиком — московской компанией «Экоград» от 13 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По контракту ООО «Экоград» должно было выполнить работ на 319 млн рублей, фактически же выполнило на 289 млн рублей. То есть стоимость контракта была уменьшена на 30 млн рублей. В мэрии Ярославля признают, что речь идет о невыполненных либо о некачественно выполненных работах.
«Мы принимали только фактически выполненные, качественные работы. Работы, которые не могли быть выполнены в связи с погодными условиями, не производились и не оплачивались. К подрядчику применялись штрафные санкции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.
Как следует из размещенной на сайте госзакупок информации, штрафные санкции к «Экограду» составили 2 млн рублей — менее 1 процента от суммы контракта. Также заказчик не стал заносить фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Вместо этого он предпочел расторгнуть контракт по соглашению сторон.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, именно к московскому «Экограду» у общественности и городских властей возникало наибольшее количество претензий из всех подрядчиков по программе «Безопасные и качественные дороги». В сети было опубликовано видео укладки асфальта в лужи на улице Суздальской. Компания не укладывалась в контрактные сроки. В частности, так и не была выполнена пластиковая разметка на отремонтированных дорогах. В соглашении о расторжении контракта говорится, что гарантийные обязательства «Экограда» по выполненным работам сохраняются. Вопрос, что будет с невыполненными — той же пластиковой разметкой, которую мэрия обещала сделать весной, остается открытым.
Интересно, что власти региона отчитались о 100-процентном исполнении программы в правительстве России. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил по итогам совещания 6 декабря под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева, которое было посвящено реализации программы «Безопасные и качественные дороги».