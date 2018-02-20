Санкт-Петербург, 20 февраля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ, впервые за пять лет, отказалось выделять в 2018 году деньги на строительство объектов инфраструктуры в Санкт-Петербурге, посчитав, что возможности городского бюджета позволяют справиться своими силами. Власти Петербурга намерены добиваться возобновления федерального софинансирования в 2019 году. Однако, отмечают СМИ, после завершения ЧМ-2018 сделать это будет трудно.

Дарья Драй ИА REGNUM Движение у Большеохтинского моста

«На 2018 год комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) запрашивал 14,7 млрд рублей, но в итоге Минтранс РФ отказал в выделении средств <…> обосновав данное решение тем, что Петербург и так является регионом, обеспеченным финансированием», — сообщает 20 февраля «Коммерсант» со ссылкой на КРТИ.

В предыдущие годы федеральное софинансирование играло важную роль в строительстве объектов дорожной инфраструктуры. По данным КРТИ, в 2013 году из федерального бюджета на эти цели было привлечено 5,2 млрд рублей, в 2014 — 2,6 млрд, в 2015 — 7 млрд, в 2016 — 7,9 млрд, а в 2017 — 4,3 млрд. Таким образом, общая сумма средств за пять лет составляет 27 млрд рублей, отмечает издание.

Большинство построенных с их помощью объектов были необходимы для подготовки города к проведению матчей первенства мира по футболу летом текущего года. «После проведения чемпионата мира по футболу Петербургу труднее будет получить средства из федеральной казны», — полагают эксперты «Коммерсанта».

Несмотря на отказ федеральных властей помогать Петербургу в 2018 году с дорожным строительством, Смольный уже запросил от центра 6,64 млрд рублей на 2019 год. Как сообщает «Фонтанка», в предварительную заявку включен и ряд объектов из предыдущего списка.

В частности, город попросит помочь со строительством второго этапа обхода Красного Села, реконструкцией направления трассы М-11 «Нарва», Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе, Обводного канала, подключением к дорожной сети делового квартала «Лахта Центр» и рядом других планируемых дорожных строек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на второй этап строительства набережной Макарова власти Петербурга просили на 2018 год 2,6 млрд рублей. На строительство моста через Малую Неву у острова Серный в Смольном хотели бы потратить 2,9 млрд федеральных средств. На транспортный обход Красного Села надеялись привлечь 0,3 млрд рублей в 2018 году и почти 1,6 млрд рублей в 2019 году.

В проект реконструкции Оборонной улицы Петербург просил федеральный центр вложить 1,5 млрд рублей, в 2019 — 2,2 млрд рублей. На реконструкцию автодороги М-10 «Россия» городские власти запрашивали софинансирование в размере 1,3 млрд рублей в 2018 году и 1,95 млрд рублей в 2019 году. Второй этап реконструкции Приморского шоссе потребует, согласно заявке, 2,2 млрд рублей в 2018 году и 1,9 млрд в 2019 году.