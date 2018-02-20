Ярославль, 20 февраля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Ярославской области заявляют о негативных тенденциях в отрасли и просят поддержки у регионального правительства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Закупочные цены на молоко падают, а молочные продукты в магазинах не дешевеют

20 февраля на заседании комитета Ярославской областной думы по бюджету, налогам и финансам депутат и гендиректор АО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов обратился к представителям регионального правительства с просьбой проявить внимание к ситуации, которая складывается у аграриев:

«Сегодня очень интересная ситуация по селу. Мы каждый год заключаем договор с департаментом агропромышленного комплекса на увеличение объемов производства по молоку, по мясу, по картофелю. Там мы со своей стороны подписываем ряд обязательств: не снижать поголовья, увеличивать производство. Хотелось бы, чтобы в этих договорах была какая-то взаимная ответственность, чтобы реализацией этих объемов кто-то занимался. Мы производим — а продукция наша не нужна», — сказал Сергей Иванов.

Он поднял и вопрос роста тарифов:

«С июля месяца энергетики подняли цену за киловатт электроэнергии на 1 руб. 56 коп. Сегодня село платит 8 руб. 56 копеек за киловатт. С нового года акцизы на топливо увеличились на 1 руб. 50 коп. На прошлой неделе к нам пришли сырьевые компании, которые занимаются покупкой и переработкой молока. Это «Пепси-кола», «Данон» «Ярмолпрод». И вот сегодня снижение цены на закупаемое сырье по этим компаниям — от 2 до 4 рублей. И если все сложишь, то наше предприятие уже в 2018 году потеряет порядка 50 млн выручки», — сообщил Сергей Иванов.

Он поинтересовался — планирует ли правительство какие-то шаги для того, чтобы сгладить эти негативные явления, которые отражаются не только на агрофирме «Пахма», но и на всем сельскохозяйственном комплексе?

Как пояснил директор регионального департамента финансов Илья Баланин, точно такие же вопросы перед департаментом АПК поставил губернатор, и сейчас готовятся предложения, как эту ситуацию снивелировать. Он отметил, что в этом году в первый раз отдали несвязанную поддержку в годовом объеме уже на 20 февраля для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей.