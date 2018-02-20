Улан-Удэ, 20 февраля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Жителям Улан-Удэ предлагают выйти на митинг за отставку мэра Александра Голкова. Заявка на проведение митинга, поступившая 19 февраля, в настоящее время находится на рассмотрении в мэрии. Её должны рассмотреть и дать ответ к 22 февраля, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 февраля, в горадминистрации.

Юлия Плеханова. Управление по информационной политике города Улан-Удэ Мэр Улан-Удэ Александр Голков (слева)

Уточняется, что акция протеста запланирована на 3 марта и должна пройти в парке Юбилейный Октябрьского района. В заявке прописано, что ожидаемое количество участников митинга — порядка 400 человек.

Кто подал данное заявление, в мэрии не уточнили, отметив лишь, что это физлицо.

Добавим, информацию о готовящемся митинге за отставку Голкова распространили сегодня, 20 февраля, улан-удэнские массмедиа. Они подчеркнули, что с помощью акции протеста организаторы решили обратить внимание властей на петицию, появившуюся в интернете в декабре 2017 года.

В этой самой петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину, указывается, что в настоящее время «должность мэра Улан-Удэ занимает человек, который не способен справиться со своими задачами».

В том числе автор петиции (указывается, что создал её некий Артём Вишняков. На его странице в соцсети размещён хештег#Голковуходи — прим. ИА REGNUM ) припомнил Голкову крайне неудачную, по его мнению, борьбу со снегом в Улан-Удэ:

«На сегодняшний день в Улан-Удэ непростые погодные условия, на которые коммунальные службы должны реагировать незамедлительно, но вместо того, чтобы задействовать всю технику для борьбы со снегом и льдом, Александр Голков призвал выйти на уборку снега всех горожан, а не коммунальные службы».

По состоянию на 20 февраля петицию подписали 7,8 тыс. человек (это примерно 1,8% от общей численности населения Улан-Удэ, составляющей 431,9 тыс. человек — прим. ИА REGNUM ).

Между тем, по мнению бурятского политолога Алексея Михалёва, в настоящее время нет смысла устраивать митинг за отставку Голкова, так как уже в сентябре 2019 года в городе должны пройти выборы мэра.

«Подобные акции протеста — способ подтолкнуть власть (региональную или городскую) пойти на компромиссы, на уступки. Некоторые силы пытаются себе выторговать какие-то привилегированные позиции», — считает собеседник ИА REGNUM.

В то же время он подчеркнул, что нынешние власти «не склонны идти на компромисс»:

«В данной ситуации митинг этот не имеет смысла, потому что до выборов мэра остаётся полтора года. Нынешние власти не склонны идти на компромисс, когда создается давление посредством публичных акций протеста. Иначе поступал предыдущий глава Бурятии Вячеслав Наговицын (руководил республикой с 2007 года, ушёл в отставку в феврале 2017 года — прим. ИА REGNUM ), который боялся акций протестов, чем и пользовались представители кланов».

Политолог заявил, что митинги, устраиваемые в Бурятии, в том числе и готовящийся митинг за отставку мэра Улан-Удэ, — это «способ ведения избирательной кампании одним из кандидатов», направленный на то, чтобы «подтолкнуть городскую власть пойти на компромиссы, на уступки», так как «на город всегда оказывалось давление со стороны кланов». При этом при Алексее Цыденове, который выиграл выборы главы Бурятии в сентябре 2017 года, митинги и пикеты «не пугают» представителей власти, резюмировал политолог.

В то же время, судя по всему, в городе всё же существуют протестные настроения. Как сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, причин, вызывающих недовольство горожан мэром, предостаточно, в том числе это неудовлетворительное состояние городских коммуникаций, уборка снега и так далее.

Что касается претензий горожан, в ноябре 2017 года в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария, на 55 часов оставившая без воды около 100 тысяч человек. Это ЧП вызвало волну возмущения у жителей города, которые заявили, что износ сетей в городе чрезвычайно высокий, и коммунальные аварии для Улан-Удэ — не редкость.

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А на неудовлетворительную уборку снега в городе обратили внимание даже надзорные органы. В феврале 2018 года стало известно, что прокуроры районов Улан-Удэ направили в суд исковые заявления об устранении недостатков при содержании дорог в зимний период.

Прокурорские проверки показали, что в деятельности администрации Улан-Удэ «выявлены нарушения федерального законодательства, регламентирующего порядок содержания улично-дорожной сети в зимний период». У горадминистрации потребовали провести снегоуборочные работы вдоль улиц и тротуаров, в том числе по грейдированию проезжей части автомобильных дорог, ликвидации снежных валов.

Напомним также, в феврале текущего года были обнародованы результаты рейтинга качества жизни в российских регионах. По итогам 2017 года Бурятия попала в аутсайдеры этого рейтинга. А столицей Бурятии является именно Улан-Удэ.

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Александр Голков был избран мэром Улан-Удэ в сентябре 2014 года на сессии Улан-Удэнского городского совета V созыва. В 2015 году столице Бурятии вернули всенародные выборы мэра. Соответствующие поправки в закон принял республиканский парламент. Поэтому нового мэра в сентябре 2019 года выберут жители города. Будет ли Голков бороться за кресло градоначальника, пока неизвестно.