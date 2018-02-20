В Госдуме рассказали, насколько цифровая экономика РФ отстает от мира
Москва, 20 февраля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Доля цифровой экономики РФ в структуре ВВП сможет выйти на уровень ведущих стран мира, если целенаправленно работать над этим, но пока что страна в этом вопросе отстает в несколько раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Сейчас пока РФ, к сожалению, в два, а то и в три раза отстает от ведущих стран по доле цифровой экономики в ВВП», — заявил Аксаков.
Однако, по его словам, депутаты настроены достаточно оптимистично в вопросе развития этого направления в РФ, поскольку в стране есть большое количество ценных кадров в области математики, кибернетики и программирования.
«Исследования авторитетных агентств говорят о том, что мы в течение пяти-семи лет можем выйти на уровень ведущих стран, если будем целенаправленно заниматься развитием цифровой экономики», — отметил Аксаков.
Так, правительство РФ уже приняло программу развития цифровой экономики и определило основные направления. Однако, как отметил Аксаков, в законодательстве необходимо прописать, что цифровая экономика не станет обязательной и пользоваться такими инструментами граждане смогут добровольно.
«Необходимо четко прописать во всем законодательстве, что те, кто хотят пользоваться инструментами цифровой экономики и цифровыми форматами, должны делать это добровольно. Те, кто не желает пользовать инструментами или институтами цифровой экономики — это тоже их желание», — подчеркнул Аксаков.
В Госдуме 20 февраля по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдут парламентские слушания по развитию цифровой экономики в РФ. Участие в них планируют принять глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, главы профильных комитетов Госдумы и представители экспертного и бизнес сообществ.