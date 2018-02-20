Москва, 20 февраля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Доля цифровой экономики РФ в структуре ВВП сможет выйти на уровень ведущих стран мира, если целенаправленно работать над этим, но пока что страна в этом вопросе отстает в несколько раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Сейчас пока РФ, к сожалению, в два, а то и в три раза отстает от ведущих стран по доле цифровой экономики в ВВП», — заявил Аксаков.

Однако, по его словам, депутаты настроены достаточно оптимистично в вопросе развития этого направления в РФ, поскольку в стране есть большое количество ценных кадров в области математики, кибернетики и программирования.

«Исследования авторитетных агентств говорят о том, что мы в течение пяти-семи лет можем выйти на уровень ведущих стран, если будем целенаправленно заниматься развитием цифровой экономики», — отметил Аксаков.

Так, правительство РФ уже приняло программу развития цифровой экономики и определило основные направления. Однако, как отметил Аксаков, в законодательстве необходимо прописать, что цифровая экономика не станет обязательной и пользоваться такими инструментами граждане смогут добровольно.

«Необходимо четко прописать во всем законодательстве, что те, кто хотят пользоваться инструментами цифровой экономики и цифровыми форматами, должны делать это добровольно. Те, кто не желает пользовать инструментами или институтами цифровой экономики — это тоже их желание», — подчеркнул Аксаков.

В Госдуме 20 февраля по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдут парламентские слушания по развитию цифровой экономики в РФ. Участие в них планируют принять глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, главы профильных комитетов Госдумы и представители экспертного и бизнес сообществ.