Каракас, 20 февраля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В Венесуэле запустили собственную криптовалюту El Petro. Её логотипом стал символ, практически идентичный знаку российского рубля — горизонтально перечеркнутая буква «Р». О запуске криптовалюты сообщил сегодня, 20 февраля, президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter.

Скриншот страницы Twiiter Escalona Capitán В Венесуэле запустили собственную криптовалюту El Petro

«Исторический день для родины Боливара и Чавеса, сегодня родилась венесуэльская криптовалюта. Это идея выведет нас на передовые технологии и позволит окончательно освободиться от мировой финансовой системы. Мы победим!» — пишет глава государства.

Однако не все жители Венесуэлы настроены так же позитивно. Они считают, что криптовалюта не будет работать в полную силу, поэтому не принесет заметных результатов в экономику страны.

«Если бы эта валюта работала и достигла реального и ощутимого прогресса для населения Венесуэлы, то стала бы значительной частью политики и мировой экономики. Но пока это вода!» — считает Луис Г.

«Еще один провал Мадуро», — заключил Умберто П.

Однако некоторые пользователи поддерживают настрой Мадуро и считают, что запуск собственной криптовалюты — первый шаг на пути развития венесуэльской экономики.

«Это первый шаг для экономики, основанной на ресурсах. Все ресурсы будут для всех без классового различия. Будущие поколения со временем поймут, о чем я», — пишет Чучо А.

Всего планируют выпустить порядка 100 млн единиц El Petro. Её стоимость установили на уровне приблизительной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Предполагается, что это значение будет колебаться в зависимости от изменений цен на нефть.

Напомним, впервые президент Венесуэлы заявил о намерении создать национальную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его мнению, такая мера поможет преодолеть финансовую блокаду. Мадуро пообещал, что новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны. В конце декабря он уточнил, что для обеспечения El Petro выделят 5 млрд баррелей нефти.

Однако сложности настигли El Petro еще до её запуска. В середине января официальный представитель минфина США предупредил граждан, желающих вложиться в венесуэльскую криптовалюту, о риске преследований из-за санкций, наложенных на Каракас президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA. Покупка El Petro будет считаться предоставлением кредита властям Венесуэлы. В минфине США заявили, что будут следить за венесуэльской криптовалютой и предупредили граждан США действовать на этом рынке «с осторожностью».