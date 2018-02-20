Калуга, 20 февраля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается подготовка к единому дню голосования. Подготовительная работа к выборам президента РФ в Обнинске идёт в плановом режиме. Об этом на планёрке у главы администрации Обнинска доложила его заместитель по вопросам управления делами Карина Башкатова, сообщили 20 февраля ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Подать заявления о желании проголосовать на выборах главы государства горожане могут в здании администрации города, где ежедневно дежурят представители

территориальной избирательной комиссии. А уже с 25 февраля до 12 марта включительно принимать такие заявления начнут в каждой участковой избирательной комиссии. Также можно подать заявления через портал госуслуг и в МФЦ.

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Сейчас УИКи занимаются информированием избирателей о возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения непосредственно в участковые избирательные комиссии. А с 25 февраля они приступят ко второму этапу информирования — они начнут готовить письменные приглашения избирателям на сверку списков.

«На текущий момент никаких проблем у нас нет. Все идёт в плановом режиме», — сообщила председатель ТИК города Обнинска Анна Середюк.

Ведётся подготовка и самих избирательных участков. Здесь проверяют наличие всей необходимой оргтехники, металлодетекторов, вывесок, кабин и урн для голосования, а также ведётся установка систем видеонаблюдения.

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Добавим, что накануне дня выборов помещения всех избирательных участков в Обнинске будут обследованы представителями администрации совместно с членами территориальной избирательной комиссии, МЧС и полицией на предмет безопасности, а затем взяты под охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.