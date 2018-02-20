Москва, 20 февраля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что может начать поставлять в столицу гречку собственного производства. Гречка выращена в Калининградской области в принадлежащем ему совхозе, передает РИАМО.

الحبوب-الكاملة Гречка

По его словам, хочется, чтобы «продукция попала в розницу в «Пятерочки», «Копейки» без всякого протежирования».

Лужков уточнив, что готов поставлять в Москву до 1,5 тыс. тонн гречки ежегодно.

В 2017 году его предприятие собрало в общей сложности 10 тыс. тонн зерна (ячмень, пшеница, гречиха).

Собранный урожай гречихи позволяет обеспечить две трети всей потребности Калининградской области.

При этом экс-мэр посетовал, что рядовые покупатели в последнее время стали предпочитать гречке овсянку.

«Народ стал экономить на еде. Гречка дорогая, ее стоимость превышает примерно в два раза стоимость овсянки», — пояснил Лужков.

Он признался, что его бизнес в сельском хозяйстве пока убыточен, так как «требуются инвестиции, прежде чем выйти на окупаемость».

Но, несмотря на трудности, Лужков планирует расширить географию пчеловодства. Ранее у него была пасека в Калужской области, теперь он планирует создать вторую пасеку в Калининградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в интервью журналистам экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о бизнесе своей жены Елены Батуриной.

По его словам, большую часть своего бизнеса она ведет в странах ЕС и в США, потому что жена и дочери живут за границей.

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