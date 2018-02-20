Ярославль, 20 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. 20 февраля на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам депутатов от «Единой России» обвинили в сговоре и напомнили о коррупции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума

Поводом вновь стала реализация губернаторской программы «Решаем вместе».

«Не надо делать из этого волюнтаризм и устраивать лотерею. Что касается инициативного бюджетирования: у нас здесь прокуратура присутствует? Может, они напомнят определение коррупции и что такое сговор лиц? Есть статья в Уголовном кодексе с таким определением. Когда группа лиц под названием депутаты собирается и договаривается о том, что потратят на свою избирательную компанию средства из областного бюджета — это что, не коррупция?» — сказал представитель «Справедливой России» Андрей Ершов.

Его поддержала депутат Ольга Секачева.

«Хотела бы вопросы коллеги уточнить по программе «Решаем вместе». Нас интересует — почему этими деньгами распоряжается только «Единая Россия»? Мы все избраны на одинаковых правах, мы все народные избранники. Почему к этим деньгам допущены только единороссы? Правильно Андрей Николаевич сказал — здесь коррупционная составляющая просматривается. Почему вы эти вопросы не контролируете?» — спросила Ольга Секачева.

«Единороссы не распределяют эти средства, их распределяют жители. Еще раз — у нас есть на федеральном уровне утвержденное постановление, есть — на региональном. Вы прочитайте, как происходит это голосование, какие решения принимаются и как идет рейтингование этих объектов. И кто принимает эти решения. После этого, я считаю, ваши вопросы просто снимутся», — ответил директор регионального департамента финансов Илья Баланин.

«Мы все это понимаем. «Решаем вместе» — вот те небольшие деньги, здесь я согласна, это идет через народное голосование. А вот то, что идет через инициативное бюджетирование, — это чисто через «Единую Россию», давайте уж друг другу очки не втирать», — парировала Ольга Секачева.

В итоге председатель комитета свернул этот спор.