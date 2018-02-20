Йошкар-Ола, 20 февраля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Марий Эл — новый руководитель следственного управления Следственного комитета России. Ведомство возглавил генерал-майор юстиции Александр Мигушов, который ранее занимал пост руководителя СУСК в Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvashia.sledcom.ru Александр Мигушов

Сегодня, 20 февраля, в правительстве Марий Эл планируется официальное представление Александра Мигушова. Он сменил на посту Олега Доронина, который работал в этой должности 10 лет. По имеющимся данным, в Чувашии следственное управление СКР возглавит Александр Полтинин, который работал руководителем Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Справка ИА REGNUM. Александр Петрович Мигушов родился 26 ноября 1956 года в Шумерлинском районе Чувашии. Окончил Саратовский юридический институт.

В 1983—1985 годах работал стажёром, помощником прокурора Шемуршинского района, затем в течение четырёх лет — прокурором отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры Чуваши. Работал также межрайонным прокурором, помощником прокурора Чувашии, начальником отдела. В 2003—2007 годы — прокурор Московского района Чебоксар, в 2007—2018 годы возглавлял следственное управление СКР по Чувашии.

Заслуженный юрист Чувашии и России.