Калуга, 20 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Калужской области будут судить местную жительницу, обманным путем получившую микрозайм. Как сообщили 20 февраля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, расследование уголовного дела проводилось следственным подразделением отделения МВД России по Ферзиковскому району.

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окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».

Следствие полагает, что 34-летняя женщина решила получить кредит, при этом финансовой возможности по погашению займа у нее не было. Это не помешало ей обратится в одну из кредитно-финансовых организаций и предоставить ложные сведения о месте работы и доходах.

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Затем, подозреваемая, изменив голос, от имени работодателя по телефону сообщила работникам кредитной организации сведения о себе, также не соответствующие действительности. В результате ей выдали кредит на 6 тыс. рублей, погашать который женщина не торопилась. Тогда работники кредитной организации обратились в полицию.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Теперь подозреваемую ждёт суд.