Москва, 20 февраля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предлагают мэру Москвы Сергею Собянину проверить реальное соответствие количественного состава московских дворников штатному расписанию, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

«Просим Вас дать поручение проверить реальное соответствие численного состава дворников г. Москвы утвержденному штатному расписанию», — говорится в письме Собянину.

Депутаты не исключают, что в результате незаконных действий отдельных должностных лиц один дворник числится одновременно на нескольких участках, что делает физически невозможным выполнение служебных обязанностей в полном объеме.

Парламентарии в письме мэру столицы обратили внимание на большое количество жалоб жителей города на некачественную и несвоевременную уборку снега, у горожан возникает устойчивое ощущение явного дефицита сотрудников коммунальных служб.

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Помимо прочего, сложившаяся ситуация не лучшим образом влияет и на международный имидж столицы России: в информационном пространстве широко обсуждается публичное недовольство посла Австралии сроками расчистки улиц не где-нибудь, а в центре Москвы.