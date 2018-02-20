В результате ДТП с автобусами в Перми погиб подросток
Пермь, 20 февраля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. При столкновении двух маршрутных автобусов в Перми погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
По предварительным данным, на круговом движении водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и допустил столкновение с другим автобусом.
«В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир одного из автобусов, еще два человека доставлены в больницу с различными травмами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что авария произошла на перекрестке улиц Уинская — Макаренко в Мотовилихинском районе города. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства, приведшие к ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля московские пожарные потушили возгорание, произошедшее в пассажирском автобусе на Можайском шоссе в столице.
По данным экстренных служб, пожар возник в моторном отсеке транспортного средства, следовавшего по маршруту Одинцово — Парк Победы. Известно, что пламя тушили на площади в два квадратных метра.
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Кроме того, отмечено, что в результате ЧП никто не пострадал, так как пассажиры транспортного средства покинули его салон до прибытия пожарных расчётов.
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