Анкара, 20 февраля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Сообщения о том, что официальный Дамаск и курдские вооруженные формирования заключили соглашения по сирийскому анклаву Африн, являются «очевидной пропагандой», заявили 20 февраля в Анкаре, передает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Соответствующее заявление на своей странице в Twitter сделал официальный представитель правительства страны Ибрагим Калын.

«Сообщения СМИ о соглашении между PYD/YPG с [сирийским] режимом по Африну распространяются с очевидными пропагандистскими целями», — подчеркнул он, имея в виду курдскиепартию «Демократический союз» (PYD) и Отряды народной самообороны (YPG).

«Однако это не означает, что между ними нет тех или иных секретных и грязных договоренностей», — отметил Калын, добавив, что операция «Оливковая ветвь» продолжится до достижения всех поставленных целей.

Напомним, 19 февраля сирийские СМИ со ссылкой на своего корреспондента сообщили о том, что верные сирийскому правительству войска готовы в ближайшее время войти в Африн и на стороне курдов ответить на агрессию Турции.

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Также указывалось на существование договоренностей между Дамаском и курдами. Реакцией на этот шаг со стороны Турции стало заявление главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова к столкновению с Дамаском.

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В свою очередь, сами курды заявили, что никаких договоренностей с Дамаском заключено не было.

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