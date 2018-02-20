Москва, 20 февраля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Изменения стоимости биткоина спекулятивны и в скором времени эта криптовалюта полностью избивает себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

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Стоимость одного биткоина 20 февраля достигла 11,5 тыс. долларов и продолжает расти. Курс криптовалюты стал резко колебаться после того, как в декабре 2017 года достиг пика в 20 тыс. долларов. Затем цена цифровой валюты просела до 6 тыс. долларов, но после снова перешла к росту. Между тем, Жигарев уверен, что этот процесс временный.

«Всё это спекулятивные колебания и они будут продолжаться вверх-вниз, пока крупные спекулянты играют в биткоин», — заявил Жигарев.

По его словам, скоро на рынке появятся криптовалюты с обеспечением, — крупные корпорации уже заявили о своих планах запустить такие инструменты. Как только это произойдёт, биткоин перестанет существовать, считает депутат.

«Это временное явление, через год мы вообще забудем, что такое биткоин» — уверен Жигарев.