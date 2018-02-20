Ярославль, 20 февраля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле «по горячим следам» раскрыто убийство 62-летнего владельца похоронного агентства «Ритуал-Сервис» Юрия Опехтина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

СУ СК РФ по ЯО Следственный комитет

Напомним, тело бизнесмена с огнестрельным ранением было обнаружено 16 февраля в одном из частных домов поселка Козьмодемьянск Ярославского района.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями и криминалистами следственного управления совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД России, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. По подозрению в его совершении задержан сосед погибшего, 47-летний житель Ярославского района. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства», — сообщили в Ярославском СКР.

Как пояснил сам задержанный, вечером 16 февраля он находился в гостях у Юрия Опехтина. Они выпивали, внезапно завязался конфликт, в ходе которого Опехтин достал огнестрельное оружие. Гость выхватил оружие из его рук и выстрелил в голову. Мужчина скончался на месте происшествия. После этого убийца скрылся, тело бизнесмена впоследствии обнаружила супруга.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В суд передано ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Юрий Опехтин являлся одним из основателей частного похоронного бизнеса в Ярославле. Он работал в этой сфере с 1990-х годов. Начав в фирме «Руно», затем открыл компанию «Ритуал-Сервис». Некоторое время назад компания разделилась из-за конфликта учредителей, в настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Ритуал-Сервис» находится в стадии ликвидации, ликвидатором значится как раз Юрий Опехтин. Впрочем, как рассказал источник ИА REGNUM в данной сфере, Опехтин открыл новую фирму и продолжал работать весьма успешно.