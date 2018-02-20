Вашингтон, 20 февраля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Американское военное присутствие в Чёрном море необходимо для «снижения порога чувствительности» Москвы в этом вопросе, заявил вице-адмирал ВМС США Кристофер Грэди. Об этом сообщает 20 февраля телеканал CNN.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Ракетный эсминец ВМС США USS Ross

Высший офицер Шестого флота американских ВМС (оперативный флот ВМС США, дислоцирующийся в Средиземном море) рассказал CNN, что решение о входе в Чёрное море сразу двух американских эсминцев — USS Carney и USS Ross было частью попытки «десенсибилизировать Россию» к присутствию вооруженных сил США в регионе.

Также сообщается, что второй причиной входа вышеупомянутых эсминцев является «возросшая активность России в данном регионе». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2018 г. в акваторию Черного моря вошли сразу два американских эсминца.

В заявлении командования Шестого флота ВМС США отмечается, что задача боевых кораблей — проведение «морских операций по безопасности».

Напомним, первый зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова американских чиновников и военных о том, что РФ наращивает свой военный потенциал в Черном море — «прямая ложь» и попытки отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия.

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