США: Эсминцы в Чёрном море постепенно снизят чувствительность Москвы
Вашингтон, 20 февраля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Американское военное присутствие в Чёрном море необходимо для «снижения порога чувствительности» Москвы в этом вопросе, заявил вице-адмирал ВМС США Кристофер Грэди. Об этом сообщает 20 февраля телеканал CNN.
Высший офицер Шестого флота американских ВМС (оперативный флот ВМС США, дислоцирующийся в Средиземном море) рассказал CNN, что решение о входе в Чёрное море сразу двух американских эсминцев — USS Carney и USS Ross было частью попытки «десенсибилизировать Россию» к присутствию вооруженных сил США в регионе.
Также сообщается, что второй причиной входа вышеупомянутых эсминцев является «возросшая активность России в данном регионе». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2018 г. в акваторию Черного моря вошли сразу два американских эсминца.
В заявлении командования Шестого флота ВМС США отмечается, что задача боевых кораблей — проведение «морских операций по безопасности».
Напомним, первый зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова американских чиновников и военных о том, что РФ наращивает свой военный потенциал в Черном море — «прямая ложь» и попытки отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия.
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