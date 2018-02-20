Донецк, 20 февраля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Украинские войска 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 19 февраля, сообщает пресс-служба вооруженных сил ДНР.

Mil.gov.ua ВСУ обстреливает населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли девять населенных пунктов, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Украинский генштаб ВСУ заявил о 12 обстрелах позиций киевских силовиков, а также о трех раненных и одном травмированном украинском солдате.

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Напомним, с 2014 года украинские войска обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), разрушая инфраструктуру населенных пунктов и подвергая опасности мирных жителей.

При этом за все время военного конфликта стороны так и не приблизились к его разрешению, о чем сообщают в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Киев нарушают любые договоренности, достигнутые между Украиной и республиками.

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Так, Минские соглашения Украина игнорирует, отвод вооружений в Станице Луганской регулярно срывается из-за Киева, а перемирие, достигнутое 23 декабря 2017 года, ни разу не соблюдалось.