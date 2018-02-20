Санкт-Петербург, 20 февраля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ не выполнило в установленный срок поручение президента РФ Владимира Путина от 30 октября 2017 года о разработке вариантов ликвидации полигона токсичных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом. Дата исполнения поручения главы государства перенесена на более поздний срок, а министру предписано учесть рекомендации президентской администрации, раскритиковавшей доклад министра президенту о полигоне.

78.rpn.gov.ru Полигон «Красный Бор»

Об этом сообщил 20 февраля авторитетный канал «Незыгарь» в Telegram, приложив соответствующие документы администрации президента РФ.

Переписка федеральных чиновников, обнародованная каналом «Незыгарь»

"Предложения министра Донского по «Красному Бору» не содержат практическую проработку вопроса <…> с «Красного Бора» необходимо вывезти 700 тыс. тонн опасных отходов. А куда их вывозить — до сих пор не определено», — отмечают авторы канала.

В обнародованном письме главе Минприроды Сергею Донскому от 25 января 2018 года начальник Контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко обращает внимание министра на то, что в докладе о ходе выполнения поручения президента «не представлена информация о практической проработке возможных вариантов ликвидации высокоопасных отходов, накопленных на полигоне «Красный Бор».

В связи с этим, сообщает высокопоставленный чиновник президентской администрации, срок исполнения указания продлен до 30 апреля 2018 года. Донскому предложено продолжить работу по выполнению поручения президента и представить доклад главе государства к обозначенному сроку.

При этом министром должно быть учтено мнение Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ. Оно представлено в качестве приложения к письму Чуйченко. В этом документе, подписанном начальником Управления Михаилом Брюхановым, позиция министра Донского по полигону «Красный Бор» и работа Минприроды в этом направлении подвергается серьезной критике.

Речь идет о проработке возможности перезахоронения опасных отходов с полигона «Красный Бор» на территории специализированного объекта АО «Полигон», совет директоров которого возглавляет бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Это предприятие организует деятельность Томского полигона токсичных отходов.

Прежде всего, недоумение Михаила Брюханова вызвали неоднократные ссылки министра на «необходимость соблюдения требований законодательства РФ» в вопросах ликвидации полигона «Красный Бор».

«С какой целью министр обращает на это особое внимание Президента Российской Федерации, не ясно, так как соблюдение требований законодательства Российской Федерации обязательно на всей территории Российской Федерации», — напоминает глава Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ.

Также в АП удивлены тем, что Донской обращает внимание президента на необходимость исключить риски негативного воздействия на окружающую среду при возможной перевозке опасных отходов из «Красного Бора» на объект АО «Полигон». Министру напоминают, что такие перевозки полностью отрегулированы и российским, и международным законодательством и происходят практически ежедневно.

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Отдельной критики удостоились ссылки Донского на то, что в России отсутствует единая госсистема по обращению с отходами I и II класса опасности. По мнению министра, нужно сначала внести поправки в законодательство, чтобы передать полномочия оператора такой системы госкорпорации «Росатом».

Министру указано, что работа в этом направлении «не должна вести к остановке всей остальной деятельности по ликвидации накопленного экологического ущерба <…> в том числе к неоправданному затягиванию решения вопроса перезахоронения отходов полигона «Красный Бор».

В администрации президента крайне недовольны тем, что глава Минприроды ссылается на ранее достигнутые договоренности с властями Финляндии по вопросу рекультивации «Красного Бора», «не приводя никаких конкретных совместных дорожных карт или результатов такого сотрудничества».

Тем более что речь шла об участии финской стороны только в рекультивации территории полигона уже после того, как опасные отходы будут с него вывезены на другой объект на территории РФ, ведь ввоз таких отходов на территорию ЕС запрещен.

«Можно сделать вывод, что Минприроды России не была проведена необходимая работа по выполнению указанного поручения Президента Российской Федерации, — делает неутешительный для министра вывод Михаил Брюханов. — В связи с этим приходится признать поручение главы государства невыполненным».

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От Минприроды потребовали в кратчайшие сроки представить обоснованную позицию по вопросам ликвидации опасных отходов полигона «Красный Бор», «включая расчеты по перезахоронению этих отходов на специализированном объекте размещения, эксплуатируемом АО «Полигон».

Получив эти документы от Администрации президента, глава Минприроды Сергей Донской поручил своим заместителя Мураду Керимову и Артёму Сидорову «исполнить в установленном порядке» то, на что указали в президентской администрации.

«Рекультивация «Красного Бора» оценивается в рекордные для таких объектов 40 млрд рублей. Затягивание ситуации со стороны Минприроды объясняется тем, что не достигнуты договоренности, кто будет подрядчиком работ. Донской и его заместитель Мурад Керимов хотели бы видеть исполнителем АО «Росгеология» с компаниями дагестанской диаспоры Санкт-Петербурга на субподряде. Однако на освоение 40 млрд претендуют также «Росатом» и «Ростех», — комментируют ситуацию анонимные авторы канала «Незыгарь».

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

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В 2018 году на содержание территории полигона из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 206,5 млн рублей. По словам Владимира Бурматова, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, статья о полигоне «Красный Бор» может быть внесена в расходы федерального бюджета уже на 2019 год. Однако для этого должна быть утверждена «дорожная карта» рекультивации, которой занимается администрация Петербурга.