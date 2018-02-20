Вашингтон, 20 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием вмешательства России в электоральный процесс в США заявил, что Россия организовывала митинги против Дональда Трампа, сообщает 20 февраля Fox News.

Ben Chun Антитрамповский митинг в Сан-Франциско

Манифестации, проходившие в ноябре 2017 года были проведены при поддержке Москвы, считает Мюллер. В них, в частности, принял участие скандально известный режиссер-документалист Майкл Мур.

В обвинительном заключении, подписанном Мюллером, говорится, что целью России была дестабилизация политической системы в США.

Доказательств подобных обвинений предоставлено не было. Как отмечают эксперты, подобное заключение является элементом внутриполитической борьбы между Республиканской и Демократической партиями США.

Напомним, после завершения президентской гонки в Соединенных Штатах многие СМИ начали обвинять Россию во вмешательстве в данные выборы. Москва отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что они не подкреплены доказательствами.

Американский истеблишмент един в вопросе о российском вмешательстве, однако Республиканская партия, подчеркивает, что воздействие со стороны России не оказало достаточного влияния, чтобы решить судьбу президентской гонки.