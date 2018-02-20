Сеул, 20 февраля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение российского президента Владимира Путина посетить Россию летом 2018 года. Об этом 20 февраля сообщил журналистам в Сеуле помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Он напомнил, что ранее Путин пригласил южнокорейского коллегу нанести визит в Россию в период проведения чемпионата мира по футболу. Мун Чжэ Ин принял это приглашение.

В настоящее время дипломаты обеих стран уточняют дату визита президента Южной Кореи. Финальные матчи чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и Южной Кореи произошла в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе беседы южнокорейский лидер пригласил российского коллегу на церемонию открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Мун Чжэ Ин также подарил Путину символы Олимпиады и Паралимпиады.

На встрече во Владивостоке лидеры обеих стран выразили обеспокоенность в связи с возможным расширением ракетных испытаний КНДР. При этом Мун Чжэ Ин выразил точку зрения, что Организация Объединенных Наций должна рассмотреть более жесткие санкции в отношении Пхеньяна, тогда как Путин назвал такой путь «дорогой в никуда».

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