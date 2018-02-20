Калуга, 20 февраля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Калужскому водителю пришлось раскошелиться на кругленькую сумму за нарушение правил дорожного движения. Как сообщила ИА REGNUM 20 февраля официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, автолюбитель накопил 61 административный штраф.

Alimentu.ru Судебные приставы

Читайте также: На калужских федеральных автодорогах началась операция «Пешеход»

Задолженность с нарушителя — жителя посёлка Полотняный завод — взыскали судебные приставы. Оплатить мужчине пришлось сразу всю сумму — 54 тыс. рублей, которую он задолжал государству за превышение скорости.

После возбуждения исполнительных производств судебные приставы вызвали должника в отдел, где предупредили его о временном ограничении в праве управления автомобилем, а также в праве выезда за пределы страны, в случае непогашения долга. Должник рисковать не стал и полностью рассчитался с задолженностью по 61 штрафу.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год только в Дзержинском районе Калужской области за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были наказаны 60 водителей.