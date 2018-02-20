Киев, 20 февраля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Скандальный сайт «Миротворец» включил 19 февраля четверых российских актеров в свой черный список, сообщается на экстремистском сайте.

Цуканов М.В Сайт Миротворец

Украинские националисты внесли в базу данных сайта российских актеров Анатолия Васильева, Анну Большакову, Егора Баринова и Ольгу Волкову. Все актеры обвиняются украинскими националистами в «нарушении украинской границы», поскольку они посещали российский Крым.

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Напомним, «Миротворец» включает в свой черный список любых граждан, поддерживающих Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также тех, кто посещает российский Крым без разрешения Киева. Всех включенных в свой список «Миротворец» именует «террористами».

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Базой данных сайта пользуются официальные структуры на Украине: «Приватбанк», служба безопасности Украины (СБУ), генштаб ВСУ, министерство внутренних дел Украины и другие.

Адвокаты «террористов» жалуются на то, что их клиентов необоснованно обвиняют в пособничестве «терроризму», в связи с чем счета их блокируются, а личная информация публикуется в открытом доступе.