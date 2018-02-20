Анкара, 20 февраля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 20 февраля Anadolu со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Некоторые лица, присутствующие в списке подозреваемых, ранее находились на военной службе, отметил источник.

Правоохранительные сорганы страны подчеркивают, что члены ФЕТО проникли во многие государственные институты Турции, в частности в полицию, судебную систему и армию.

Организация ФЕТО, деятельность которой запрещена в стране, возглавляется религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота.

В соответствии с этим Турция требует выдачи религиозного деятеля, ныне проживающего в Соединенных Штатах. Вашингтон тем не менее не спешит удовлетворить просьбу своего союзника по НАТО.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе которой погибли 250 человек, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвинила в данном путче Гюлена, который в свою очередь отверг подобные обвинения.