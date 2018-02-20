Москва, 20 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Московские пожарные справились с пожаром, произошедшем в автобусе на Можайском шоссе. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Mil.ru Пожар

Отмечается, что возгорание началось в моторном отсеке транспортного средства, следовавшего по маршруту Одинцово — Парк Победы. Известно, что пожар тушили на площади в два квадратных метра.

Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, так как пассажиры автобуса покинули его салон до прибытия пожарных расчётов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Казахстане на трассе Самара — Чимкент загорелся автобус с 57 пассажирами, гражданами Узбекистана. Три пассажира и оба водителя смогли выбраться из горящего автобуса, остальные находившиеся в салоне погибли.

Читайте также: Пожар в автобусе: паника, перегруз и короткое замыкание

Причинами возгорания были названы техническая неисправность и перегруженность транспортного средства, а также несоблюдение норм безопасности.

Читайте также: Узбекские власти назвали причины трагедии с автобусом в Казахстане